شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تفاؤل قطاعات الأعمال في الإمارات 10% عن العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت المحفزات الاقتصادية التي تطرحها الحكومة الإماراتية، ومختلف إمارات الدولة، إلى زيادة كبيرة في نسبة تفاؤل قطاعات الأعمال بشأن مستقبل أداء أعمالهم.

وحسب استطلاع لشركة «كيه بي إم جي» ارتفعت نسبة الرؤساء التنفيذيين المتفائلين حيال قطاعات أعمالهم إلى 94% في 2019 مقابل نسبة 83% في 2018 بزيادة في التفاؤل والثقة في مناخ الأعمال تصل إلى 10%.

وأرجعت الشركة السبب إلى «المحفزات التي تعزز تفاؤل قطاعات الأعمال في الإمارات»، حسب ما أعلن فيكاس بابريوال، شريك ورئيس قسم الاستشارات في كيه بي إم جي.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته الشركة 35 رئيساً تنفيذياً تعمل شركاتهم في 10 قطاعات مختلفة من قطاعات الاقتصاد الإماراتي. ومن بينهم (نحو خمس العدد) من يزيد حجم شركاتهم على 10 مليارات دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة تفاؤل قطاعات الأعمال في الإمارات 10% عن العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.