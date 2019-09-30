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وكان رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد القادر مرتضى، قد أعلن الإفراج عن جميع المحتجزين الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران التحالف بقيادة السعودية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وبنيهم 3 سعوديين.
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأضاف: "حرصنا على أن يكون من ضمن هذه المبادرة عن كافة الأسرى الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران العدوان في بداية الشهر الجاري، بينهم 3 سعوديين".
ولفت رئيس لجنة الأسرى إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف تتولى نقل الأسرى السعوديين المفرج معه إلى بلادهم.
واستهدف طيران التحالف الذي تقوده الرياض، أحد المقرات التي وصفها بأنها "هدف عسكري مشروع" مطلع الشهر الجاري، فيما تبين لاحقا أنها مركز لاحتجاز الأسرى.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، أوائل الشهر الجاري، مقتل نحو 130 شخصا في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على مركز اعتقال تابع للحوثيين في محافظة ذمار اليمنية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.
ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة لليمن يرحب بإفراج "الحوثيين" عن سجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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