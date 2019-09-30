رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لإجراء انتخابات عامة فور صدور مرسوم رئاسي

رام الله - سبوتنيك. وقال إشتية في كلمة متلفزة في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: "إن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات حال صدور مرسوم رئاسي بذلك". وأضاف إشتية، قائلا: "إن وفدا وزاريا فلسطينيا سيزور القاهرة بتوجيهات من الرئيس عباس ضمن خطة القيادة للانفكاك عن الاحتلال". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة.

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