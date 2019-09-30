شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اليمنى: مصلحة البلاد تقتضى وقفة مسئولة وجادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الملك المخلافى مستشار الرئيس اليمنى، إن المصلحة الوطنية تحتاج إلى وقفة مسئولة ومراجعة جادة وشاملة؛ بهدف تجديد مسيرة استعادة الدولة.

وأضاف المخلافى، فى تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقًا لقناة "العربية" الحدث، اليوم الاثنين، أنه لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير فى ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسئولة ومراجعة جادة وشاملة بهدف تجديد مسيرة استعادة الدولة.

وتابع قائلًا، "إن الحاجة لمؤتمر وطنى جامع أصبح ضرورة لتوحيد الصفوف المخلخلة والانطلاق نحو هدف يبدو أنه جرى نسيانه مع طول المسير وتشعب الدروب وغلبة المصالح والأنانيات".

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وكان وزير الدفاع اليمنى محمد المقدشى قد أكد، أمس الأحد، أن المؤسسة العسكرية هى المعول عليها لحماية أمن واستقرار الوطن واستعادة دولته وشرعيته واستكمال معركة تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيات الحوثى الانقلابية، ومحاربة الإرهاب والتطرف والمشروعات الفوضوية التخريبية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال المقدشى، "إن الشعب اليمنى وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي، ولن يقبل بالانقلاب على مكتسبات الثورة والثوابت الوطنية".