شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يصدر أوامر اعتقال إدارى بحق 101 أسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 101 أسير لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر سبتمبر الجارى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، يواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإدارى، وهم: الأسيرة هبة اللبدي، واسماعيل علي، وأحمد غنام، وطارق قعدان 46 عاما، ومصعب الهندى 29 عاما، ومنير باسل صوافطة 36 عاما، وأحمد زهران 42 عاما.

يذكر أن اكثر من 500 أسير إدارى يقبعون فى سجون الاحتلال.