شكرا لقرائتكم خبر عن أميرالكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقیة تھنئة إلى الرئیس مكغوتیسي أریك ماسیسي رئیس جمھوریة بوتسوانا، عبر فیھا عن خالص تھانیه بمناسبة العید الوطني لبلاده، متمنیا له موفور الصحة والعافیة وللبلد الصدیق دوام التقدم والازدھار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية،بعث نائب الأمیر وولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقیة تھنئة إلى الرئیس مكغوتیسي أریك ماسیسي رئیس جمھوریة بوتسوانا، ضمنھا خالص تھانیه بمناسبة العید الوطني لبلاده

كما بعث الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ببرقیة تھنئة مماثلة.