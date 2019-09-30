شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد وزير الطاقة والتعدين السودانى عادل على ابراهيم ، ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية، فى قطاع التعدين باعتبارها قضايا محورية يجب أن تُعطى الأولوية .
وتفقد وزير الطاقة السودانى، الشركة السودانية للموارد المعدنية فى الخرطوم، واداراتها المختلفة، وأطلع على سير العمل بها.
وقال إبراهيم، إن معدن الذهب يُعتبر المخرج الاقتصادى الأكثر أهمية فى الوقت الراهن ، ولابد من بذل الجهود وتضافرها لزيادة إنتاجه، مشددا على ضرورة تنظيم التعدين التقليدى ومعالجة آثاره السلبية، حتى تستفيد الدولة من عائده .
ووعد بالتعاون مع بنك السودان المركزى لوضع سياسات تشجيعية جاذبة للمنتجين ، كما تعهد بتوفير وقود التعدين لضمان استمرار الإنتاج.
وطلب أن تكون اتفاقيات الاستثمار فى مجال المعادن، جاذبة للمستثمر، وفى نفس الوقت تحفظ حقوق الدولة فى ثرواتها المعدنية.
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