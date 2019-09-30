شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الطاقة والتعدين السودانى عادل على ابراهيم ، ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية، فى قطاع التعدين باعتبارها قضايا محورية يجب أن تُعطى الأولوية .

وتفقد وزير الطاقة السودانى، الشركة السودانية للموارد المعدنية فى الخرطوم، واداراتها المختلفة، وأطلع على سير العمل بها.

Advertisements

وقال إبراهيم، إن معدن الذهب يُعتبر المخرج الاقتصادى الأكثر أهمية فى الوقت الراهن ، ولابد من بذل الجهود وتضافرها لزيادة إنتاجه، مشددا على ضرورة تنظيم التعدين التقليدى ومعالجة آثاره السلبية، حتى تستفيد الدولة من عائده .

ووعد بالتعاون مع بنك السودان المركزى لوضع سياسات تشجيعية جاذبة للمنتجين ، كما تعهد بتوفير وقود التعدين لضمان استمرار الإنتاج.

وطلب أن تكون اتفاقيات الاستثمار فى مجال المعادن، جاذبة للمستثمر، وفى نفس الوقت تحفظ حقوق الدولة فى ثرواتها المعدنية.