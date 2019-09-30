شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يتلقى دعوة لحضور الدورة ال16 لمعرض دبى للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور الدورة الـ 16 لمعرض دبى للطيران 2019 فى شهر نوفمبر المقبل .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، فى بيان صحفى، إنه قام بتسليم الدعوة لرئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة وزير الدفاع، سفير الإمارات لدى الكويت صقر الريسى، مشيرة إلى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد، أعرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعوته الكريمة، متمنيا له موفور الصحة والعافية، وللإمارات دوام التقدم والرقى والازدهار.

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وأوضحت، أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.