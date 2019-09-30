شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تبكى استشهاد عبد العزيز الفغم وتعرض بطولاته فى مقاطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن وعبارات النعى للواء عبد العزيز الفغم، على صفحات السوشيال ميديا، الخاصة بالمملكة السعودية، بكل مؤسساتها وعلى صفحات الأفراد الخاصة، وبدأ نشر مقاطع فيديو تعرض حياته وبطولاته، و تصدر هاشتاج يحمل اسمه #عبد_العزيز_الفغم قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على تويتر على مستوى العالم، وحصد الهاشتاج ما يقرب من المليون تغريدة في أقل من عشر ساعات.



صور الشهيد

وبعد نبأ وفاته، نعى عدد من الأمراء والمسؤولين والإعلاميين السعوديين الفغم بعبارات رثاء، كما نعى الفقيدَ عددٌ من أقاربه وأصدقائه ومشاهير ومسؤولون وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صوره مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

والفغم هو أحد أبرز حُرّاس الملوك في تاريخ السعودية، وأحد أوجه الحضور في ظهور خادم الحرمين الشريفين، وسجل في أدائه تفانياً ظهر في مواقف كثيرة، خصوصاً مع الملك سلمان، وكذلك في حياة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقد فُجِع السعوديون أول أمس بخبر وفاته بعد مقتله على يد صديق له إثر خلاف شخصي، وأعلنت شرطة مكة استشهاده، عندما كان في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.



ما قيل فى حق الشهيد

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ملامح من حياته وبطولاته، مشيرة إلى أنه اللواء عبد العزيز الفغم، فهو الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودى.

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اللواء الراحل الفغم، التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1989، وتخرج فيها بنهاية عام 1992، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطني باللواء الخاص، ثم نُقِل للحرس الملكي حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي رافقه لمدة وصلت إلى عشر سنوات.

وخلال عمله في الحرس الملكي، وبعد مسيرة مليئة بالدورات العسكرية والأمنية، كُلّف الفغم بمهمة خاصة، وهي الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم، وأصدر في منتصف عام 2017 أمراً ملكياً بترقية الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولفت اللواء الفغم أنظار العالم له كأشهر حارس ملكي في العصر الحديث، حسب وسائل الإعلام الغربية التي تداولت صوراً ومشاهد له، خلال تنفيذه مهمات حراسة الملك سلمان، وقبلها حراسة الملك عبد الله داخل المملكة وخارجها.

كما يُعدّ اللواء الفغم خبيراً في حراسة الشخصيات المهمة، ويتمتع بمهارات احترافية، وسرعة بديهة وحسن تصرف في أصعب المواقف، وهو ما يفسر حصوله على ترقيه استثنائية، من رتبة عميد إلى لواء، قبل ثلاثة أعوام.

الفغم سار على طريق والده، اللواء بداح الفغم، الذي عمل مرافقاً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، لثلاثة عقود، ليظهر ابنه عبد العزيز ويكمل مسيرة أبيه في حراسة الملوك.