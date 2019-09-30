شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. "أدنوك للتوزيع" توزع أرباحا مرحلية بقيمة 1.194 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك للتوزيع"، بالتمريرعلى توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.0955 درهم لكل سهم، قيمة إجمالية تقارب 1.194 مليار درهم، على المساهمين عن الأشهر الستة الأولى من العام 2019 .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاءت موافقة المجلس بعد الاجتماع الذي عقده بتاريخ 29 سبتمبر الجارى فى أبوظبى وذلك بحسب ما أعلنت عنه الشركة على الموقع الإلكترونى لسوق أبوظبى للأوراق المالية.

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وحددت الشركة تاريخ آخر يوم للشراء لاستحقاق الحصول على الأرباح يوم 7 أكتوبر 2019 في حين جرى تحديد يوم 8 من الشهر ذاته لبدء تداول السهم بعد خصم الأرباح واليوم التالي 9 أكتوبر لإغلاق السجل الخاص بالمساهمين.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 1172.8 مليون درهم " 0.09 درهم، للسهم " في نهاية النصف الأول 2019 مقارنة بأرباح قدرها 1123.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وجاء الارتفاع في أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم من زيادة هامش الربح إلى 24.1 % مقابل 23.8 % خلال النصف الأول 2018، نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 7% كما أسهم انخفاض المصاريف الإدارية والتوزيع بنسبة 13 % لتصل إلى 1293.3 مليون درهم مقارنة بـ 1492.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، في ارتفاع أرباح الشركة .