شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف بتونس ترفض الطعون على الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محكمة الاستئناف فى تونس، رفضها كل الطعون المقدمة إليها، حول نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية، التى من المرجّح أن تؤكد بانتقال المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تُجرى 13 أكتوبر المقبل.

وينتظر أن تكشف الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية عن الأحكام النهائية فى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحديد موعد إجراء الدور الثانى.

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كما تعقد دائرة الاتهام بالقطب المالى والإدارى، الأربعاء، جلسة قضائية للنظر، فى طلب الإفراج عن نبيل القروى.