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مرسوم ملكى بتعيين سفير فى الديوان العام لوزارة الخارجية البحرينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسوم رقم 76 لسنة 2019 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء فيه:

المادة الأولى:

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يُعيَّن السيد هشام بن محمد الجودر سفيراً في الديوان العام لوزارة الخارجية.

المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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