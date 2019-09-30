شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر فلسطينية فى القدس أن 55 مستوطنا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" ، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.