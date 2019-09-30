شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تجارة وصناعة" الكويت يؤكد ضرورة الإسراع بإيجاد حلول لأملاك الكويتيين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم، ضرورة الإسراع فى إيجاد حلول لأملاك الكويتيين بالعراق، لما لها من أثر كبير على تطوير القطاع الاستثمارى المشترك.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده الغانم، مع وزير التجارة والصناعة العراقى محمد العانى، والوفد الرسمى المرافق له، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتى خالد الروضان، وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمى.

وأشار الغانم، إلى أن الاستثمارات الكويتية، رائدة فى عدة مناطق بالعراق، والتى تزخر بالفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة يجب أن تبذل، لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، من خلال إزالة أية عراقيل تواجه حركة انسياب السلع، خاصة وأن العلاقات المشتركة الكويتية ـ العراقية، تعتبر تكاملية وليست تنافسية.

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ومن جانبه، قال العانى، إن الحكومة العراقية حريصة على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التى تواجه دخول المستثمرين الكويتيين إلى العراق، مشيدا بدور القطاع الخاص الكويتى، فى الإسراع بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبدوره، أعرب الروضان، عن تفاؤله بنتائج الزيارة المرتقبة لوفد القطاع الخاص الكويتى إلى العراق، والتى سيكون لها أثر كبير فى نتيجة حجم الاستثمارات الكويتية فى العراق.

وكان العانى، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت أمس؛ حيث ترأس الجانب العراقى فى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر الأحمد.