الخليج 365 تُطلع العالم على تفاصيل مقتل "خاشقجي"

إسطنبول/مراد باكصوي/الخليج 365- "الخليج 365" أصدرت كتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" بـ3 لغات

- الكتاب أشبه بوثيقة حول تفاصيل ما تعرض له الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

أطلعت وكالة الخليج 365 العالم على تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، من خلال إصدارها كتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" باللغات العربية والتركية والإنكليزية.

وصدر الكتاب في شهر يناير/كانون الثاني 2019 بـ3 لغات، تحت عنوان "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، ليسلط الضوء بشكل مفصل على الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي، وشكّلت صدمة للعالم برمته.

كتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، الذي صدر باللغات التركية والعربية والإنكليزية، يُحلّل التطورات والأخبار التي جرت بشكل متسلسل عقب مقتل الصحفي السعودي.

ويستعرض الكتاب للقرّاء أخبارًا وصورًا ورسومًا بيانية وتحليلات تتعلق بجميع التطورات التي سبقت وأعقبت عملية القتل.

ويبدأ الكتاب بسرد معلومات عن حياة الصحفي السعودي الراحل، فضلًا عن أفكاره التي كان يتبناها خلال فترة عمله في مجال الصحافة.

ويتضمن معلومات حول موقفه من حرب اليمن وممارسات الحكومة السعودية، والموقف الأمريكي من جماعة "الإخوان المسلمين"، وتصريحاته بشأن الأحداث في مصر وسوريا.

ويقدم الكتاب تفاصيل عن الأشخاص الذين أداروا الجريمة إلى جانب أعضاء الفرق التي جاءت إلى إسطنبول للمشاركة في الجريمة يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرفقة بصورهم وسيرتهم الذاتية.

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الكتاب يشرح بشكل متسلسل وعبر الرسوم البيانية، مكان وكيفية وقوع الجريمة الوحشية، ويعرض أصدائها على الصعيد العالمي.

كما يستعرض الكتاب مواقف زعماء العالم حيال القضية، وشجرة العائلة الحاكمة في السعودية.

وكتاب "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" أشبه بوثيقة حول تفاصيل ما تعرض له الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

** وفاءً لزميلنا

وفي مقدمة الكتاب، يقول رئيس مجلس إدارة الاناضول، مديرها العام شينول قازانجي، إن تركيا قامت بحراك دبلوماسي مكثف وناجح في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقها في القانون الدولي من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد مرتكبيها.

وأضاف قازانجي: "أطلعت وكالة الخليج 365 الرأي العام في تركيا والعالم على جميع التطورات المتعلقة بالجريمة باعتبارها وكالة أنباء تتحلى بالمسؤولية والحيادية إلى جانب حزنها على فقدان أحد زملائها الصحفيين".

وتابع: "جمعنا كافة الأخبار والصور والرسوم البيانية والتحليلات المتعلقة بجميع التطورات التي أعقبت جريمة قتل جمال خاشقجي ضمن هذا الكتاب".

وشدد قازانجي على أن "هذا الكتاب الذي نشرناه كوفاء لزميلنا جمال خاشقجي، إنما هو دليل على أننا لن ننسى الجريمة ولن نسمح بنسيانها، وأشكر جميع أصدقائي الذين ساهموا في إعداد الكتاب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.