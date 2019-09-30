الخرطوم.. بدء اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة

الخرطوم /أحمد عاصم /الاناضول
بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة
وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، خضر محمد قسم السيد، للأناضول ان الإجتماعات ستستمر من الاثنين وحتى الثالث من اكتوبر القادم على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 اكتوبر.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والاثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة.
وأبدى قسم السيد ثقته في التوصل الي تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا على نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015 .
واللجنة الفنية تشكلت بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة. وقد نجحت اللجنة في ابتكار برنامج لملء البحيرة خلال سبع سنوات.
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