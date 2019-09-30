شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير انتحارى قرب قاعدة عسكرية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسئول الأمنى بولاية "شابيلى السفلى" الصومالية، يوسف عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة قرب مهبط طائرات تستخدمه القوات الأمريكية والصومالية كقاعدة عسكرية. وأضاف عبد الرحمن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أنه سُمع دوى طلقات نارية عقب الانفجار.. فيما أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن هذا الهجوم. يشار إلى أن الجيش الأمريكى يستخدم مهبط "بيليدوجل" بالولاية كقاعدة لتدريب القوات الصومالية، وإطلاق الطائرات دون طيار التى تستخدمها لاستهداف حركة "الشباب".

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