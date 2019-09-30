شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 بجروح إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة فى شارع الشيخ محمد بن زايد بدبى بالإمارات العربية المتحدة.

وذكرت شرطة دبى - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن سائق الحافلة توفى و7 من الركاب فى الحادث، وأصيب 4 ركاب آخرون بجروح بليغة، إلى جانب اثنين آخرين حالتهما متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد وجميعهم من الجنسية الآسيوية.

وأوضح العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمنى، أن أسباب الحادث المرورى لم تتضح بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية، مهيبا بأفراد الجمهور أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال أثناء القيادة، والالتزام بسرعة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير الاتجاه.