شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة العيسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر محلية فى القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية ، واعتقلت الشاب محمد وليد عبيد بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشهيد محمد عبيد، كما اعتقلت الشابين وسيم نايف عبيد، وأيوب بهائي عبيد، واحتجزت مركبتهما أثناء تواجدهما عند المدخل الغربي للبلدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة العيسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.