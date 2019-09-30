شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم فى العقبة الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين مركبتين بالقرب من دوار الأميرة هيا في محافظة العقبة بالمملكة الأردنية، وفق الدفاع المدنى.

وكما اشارت وكالة الأنباء الأردنية،أفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.