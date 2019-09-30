شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوما بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء في المادة الأولى من المرسوم، تُنظم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي: مجلس الإدارة، ويتبعه: الرئيس التنفيذي، وتتبعه: أولاً: إدارة الدراسات الاكتوارية و المخاطر. ثانياً: إدارة الشؤون القانونية. ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التأمينية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: Advertisements 1- إدارة خدمات المشتركين. 2- إدارة المستحقات التأمينية. رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة الموارد البشرية. 2- إدارة الشؤون المالية. 3- إدارة المعلومات التأمينية. وجاء في المادة الثانية من المرسوم، يُلغى كُل نص يخالف أحكام هذا المرسوم. ونصت المادة الثالثة من المرسوم، أنه على وزير المالية و الاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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