شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: الحل باليمن سيكون أسهل حال أوقفت إيران دعم الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ولي العھد السعودى، نائب رئیس مجلس الوزراء، وزیر الدفاع السعودى، الأمیر محمد بن سلمان، أن الحل فیما یتعلق بالوضع فى الیمن سیكون "أسھل" في حالة إیقاف إیران دعمھا للمیلیشیات الحوثیة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، قال ولي العھد السعودي في مقابلة مع برنامج 60 دقیقة على قناة سى.بى.اس الامریكیة، بثت أمس الأحد، ان "الحل السیاسى سیكون متاحا وأسھل في حال اوقفت إیران دعمھا لمیلیشیات الحوثي الانقلابیة"، وفقا لما اوردته صحیفة الشرق الأوسط.

ووصف اعلان میلیشیات الحوثي قبل بضعة ایام وقف إطلاق النار من جانبھم بأنه "خطوة ایجابیة" للدفع باتجاه حوار سیاسى اكثر جدیة.

وشدد الأمیر محمد بن سلمان على دعم السعودیة للتفاوض وانھاء الحرب في الیمن وتحویل ھذه المفاوضات إلى تنفیذ فعلى على ارض الواقع.

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وكانت جماعة الحوثي أعلنت قبل أیام أنھا ستتوقف عن شن ھجمات بصواریخ وطائرات مسیرة على السعودیة لإفساح المجال أمام مفاوضات "جادة وحقیقیة تفضي إلى مصالحة وطنیة شاملة".

وجاء تحرك الحوثیین بعد تبنیھم ھجوما استھدفت منشأتین نفطتین تابعتین لشركة "أرامكو" بالسعودیة في 14 سبتمبر الجاري ما ادى الى نشوب حریقین فیھما.

إلا أن وزارة الدفاع السعودیة عقدت في وقت لاحق مؤتمرا صحفیا للكشف عن ملابسات ھجوم "أرامكو" مؤكدة أن الأدلة التي بحوزتھا تظھر أن الاعتداء لم ینطلق من الیمن بل انطلق من الشمال "بدعم من إیران".

یذكر ان ھذه المقابلة الثانیة مع ولي العھد السعودي في قناة سي بي اس الامریكیة بعد المقابلة الاولى في مارس من العام الماضي.