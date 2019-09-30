شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشارك اليوم فى تشييع جثمان الرئيس الراحل جاك شيراك بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح دفع الله الحاج علي السفير السوداني بفرنسا، أن برنامج زيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لفرنسا يتضمن لقاء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برنو لومير، وسكرتارية نادي باريس، لبحث المساعي الجادة لإعفاء ديون السودان الخارجية.

ووفقًا لتصريح المتحدث الرسمي للخارجية بابكر الصديق، فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيشارك اليوم الاثنين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ضمن حوالي ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.

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وكان حمدوك قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس صباح الأحد، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ويلتقى حمدوك، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس، لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومساعدة فرنسا للسودان في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها .

وضم الوفد الذي يرافق حمدوك وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ووزير المالية إبراهيم البدوي.