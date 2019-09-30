شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم في منطقة سما السرحان بالمفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم، الاثنين، بين مركبتين بمنطقة سما السرحان في محافظة المفرق الأردنية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قالت إدارة الإعلام فى الدفاع المدنى، في بيان، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدنى المفرق قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكرى وحالتهم العامة متوسطة.