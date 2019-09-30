شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدعم مصر فى جهودها لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن دعم المنظمة لجمهورية مصر العربية في جميع ما تتخذه لمواجهة الإرهاب، التى كان آخرها الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة المصرية فى شمال سيناء.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قدّم الأمين العام للمنظمة التعازى لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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