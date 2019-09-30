شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. مرسوم ملكى بإعادة تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرعن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسوم رقم "80" لسنة 2019، بإعادة تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء فى المادة الأولى: يعاد تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك على النحو الآتي: مجلس الإدارة، ويتبعه: الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه: أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية: ثانيًا: مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة عمليات الإطار الوطني 2- إدارة الامتحانات الوطنية Advertisements ثالثًا: مدير عام مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: 1- إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية 2- إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال 3- إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 4- إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني وجاء في المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم (24) لسنة 2013 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب. وجاء في المادة الثالثة: على وزير شؤون مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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