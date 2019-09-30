شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة الأردنية تدعو المزارعين لعدم تسويق الحمضيات غير الناضجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الزراعة الأردنية، مزارعي الحمضيات إلى عدم توريد اى صنف من الحمضيات لم تصل إلى درجة النضج التسويقى خاصة الكلمنتينا والبوملي كونها المحاصيل الأكثر شيوعا خلال هذه الفترة من العام.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، اكد الناطق الاعلامى لوزارة الزراعة لورانس المجالى في بيان، ان الوزارة ستعتمد من خلال مكاتبها الموجودة في الاسواق المركزية على معاينة جميع الارساليات قبل السماح بإدخالها للأسواق.

واضاف، انه لا يوجد أي مبرر للتعجل في الحصاد لعدم وجود أي أصناف منافسة مستوردة خلال فترات الانتاج المحلي لإدراج هذه المحاصيل ضمن برنامج حماية المحاصيل الذي يستهدف 22 محصولا.

واشار المجالي، الى ضرورة اعطاء الفرصة للمحاصيل المحلية للنضج، حيث سينعكس إيجابيا على كمية الإنتاج والسعر ويحقق العائد الأعلى للمزارع.