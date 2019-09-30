الكشف عن أول تلفاز في تاريخ الشركة بتصميم أنيق

الإثنين 30 سبتمبر 2019

تلفاز

كتب متابعات_الخليج 365

بعد عدة تسريبات استمرت لشهور حول تلفاز ذكي من وان بلس Oneplus كشفت الشركة الصينية مؤخرا عن أول تلفاز في تاريخ الشركة بتصميم أنيق وشاشة بجودة عرض عالية الدقة والجودة.



ووفقا للعين الإخبارية، تستعرض في التقرير التالي أبرز مواصفات وأسعار أول تلفاز ذكي في تاريخ شركة وان بلس الصينية.

يأتي تلفاز شركة وان بلس بشاشة حجمها 55 إنش من نوع QLED بدقة عرض 4K مع مجموعة ألوان بنسبة 120% وبجودة عرض HDR10 +.

تغطي الشاشة الواجهة الأمامية بنسبة تصل إلى 95.7% حيث يأتي التلفاز بدون إطارات ويتكون معظمه من الزجاج.

Advertisements

التلفاز يدعم نظام أندرويد 9.0 TV وتقدم خدمات البث مدمجة في النظام مثل يوتيوب و Jio Cinema و Zee5وغيره من الخدمات.

يتميز التلفاز بوجود 8 مكبرات صوت مدمجة في الشاشة، و6 مكبرات صوت في الأمام، واثنتان في الجهة الخلفية، وتأتي بقوة 50W تدعم تقنية Dolby Atmos كما يضم التلفاز ميزة الأوامر الصوتية عن المحتوى.

بالنسبة لجهاز التحكم عن بعد فهو يشبه لحد كبير جهاز تحكم Apple TV ويمكن شحنه عبر كابل USB-C.

ذكرت وان بلس أن التلفاز سيتلقى تحديثات من النظام لمدة ثلاث سنوات، وأشارت إلى أنه يمكن التحكم في معظم وظائف التلفاز باستخدام مساعد جوجل على جهاز التحكم عن بعد٫ أو باستخدام مساعد جوجل على هاتفك.

يتوفر حاليا تلفاز وان بلس بنسختين؛ الأولى TV Q1 بسعر 987 دولارا أمريكيا، والثاني TV Q1 Pro بسعر 1411 دولارا أمريكيا، ويمكن شراء الطرازين الآن من موقع أمازون الهندي Amazon India.

جدير بالذكر أن شركة وان بلس قد طرحت هاتفها الذكي وان بلس 7T مؤخرا بتصميم أنيق وكاميرا ثلاثية ضمن إطار دائري، وشاشة أمامية من نوع OLED حجمها 6.55 إنش، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق بدءاً من 18 أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 599 دولارا أمريكيا، ويرتفع للنسخ الأرقى.