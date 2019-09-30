إطلاق أحدث هواتف سامسونج الذكية

الإثنين 30 سبتمبر 2019 هاتف كتب متابعات_الخليج 365 كشفت شركة سامسونج Samsung أحدث هواتفها الذكية جالاكسي A70s بمواصفات متوسطة وكاميرا ثلاثية في الخلف وتصميم جديد وأنيق.

الهاتف يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED حجمها 6.7 إنش وبجودة عرض FHD plus تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% مع وجود نتوء على شكل دمعة في أعلى الشاشة. يتميز هاتف سامسونج بكاميرا خلفية ثلاثية دقتها 64 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة ٫4K وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل. Advertisements يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 675 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت٫ كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9 Pie. يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميللي أميبر تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25W. يتوفر هاتف جالاكسي A70s بثلاثة ألوان الأسود والأحمر والأبيض٫ وسيطرح في الأسواق ابتداء من سعر 410 دولارات أمريكية ويصل إلى 440 دولارا أمريكيا للنسخة الأرقى. يذكر أن شركة سامسونج قد أطلقت هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد مرة أخرى في الولايات المتحدة بعد تأجيل دام لعدة أشهر، حيث تتوفر نسختان من الهاتف بشبكة الجيل الخامس والجيل الرابع.

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