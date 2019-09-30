طرق للوصول إلى نسخ آيفون الاحتياطية المخزنة في جهاز ماك.. تعرف عليها

الإثنين 30 سبتمبر 2019

جهاز

كتب متابعات_الخليج 365

من المهم جدا إجراء نسخ احتياطي لبيانات هاتف آيفون والاحتفاظ بنسخة من بياناتك على خدمة iCloud أو محرك أقراص ثابت خارجي.



يمكنك أيضًا تخزين بيانات آيفون الاحتياطية على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac، ولكن أحيانا تختفي البيانات ويصعب العثور عليها في ملفات الجهاز.

ويمكن الوصول إلى بيانات الهاتف في جهاز ماك Mac من خلال 3 طرق مختلفة Spotlight أو iTunes أو إعدادات iCloud:

- الوصول إلى بيانات آيفون عبر Spotlight

إذا كنت ترغب في نقل هذه النسخ الاحتياطية إلى محركات الأقراص الخارجية أو التخزين الرقمي، فاستخدم Spotlight عبر الذهاب إلى دعم المكتبة ثم التطبيق وانقر على MobileSync ثم انتقل إلى النسخ الاحتياطي.

ستظهر صفحة Finder مع أحدث نسخ احتياطية لبيانات هاتف آيفون.

- الوصول إلى بيانات آيفون عبر iTunes

يتم مزامنة هاتف آيفون عبر تطبيق iTunes، لذلك ليس من المستغرب أن تتمكن من الوصول إلى النسخة الاحتياطية لبيانات الهاتف من خلال التطبيق.

1- للوصول إلى النسخة الاحتياطية، ما عليك سوى الانتقال إلى Preferences.

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2- ستظهر صفحة على شكل صندوق، هنا حدد الأجهزة.

3- هنا ستجد جميع النسخ الاحتياطية المخزنة حاليا، انقر فوق النسخة الاحتياطية التي تريد حذفها أو أرشفتها أو الوصول إليها.

4- حدد "Show in Finder" ويمكنك نسخ نسخة احتياطية من بيانات الهاتف.

- الوصول إلى بيانات آيفون عبر iCloud

1- انقر فوق System preferences من أيقونة أبل في شريط القائمة العلوي.

2- من هناك حدد iCloud.

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3- انقر على Manage.

4- حدد "النسخ الاحتياطية" من القائمة لرؤية نسخ آيفون الاحتياطية المخزنة في iCloud.