ما هي مواصفات وأسعار هواتف إل جي الجديدة؟

الإثنين 30 سبتمبر 2019

هواتف إل جي الجديدة

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إل جي LG الكورية هاتفين جديدين G8s ThinQ و Q60 بمواصفات متوسطة؛ حيث توجه إل جي هذه الهواتف إلى السوق الهندي لرفع إيرادات الشركة.



يشبه هاتف LG G8s ThinQ إلى حد كبير هاتف G8 ThinQ الرائد لكنه يأتي بسعر منخفض ومواصفات أقل.

يأتي هاتف G8s ThinQ بشاشة من نوع OLED وبحجم 6.21 إنش بدقة و 2248 × 1080 بيكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Qualcomm Snapdragon 855 يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا فتأتي الخلفية بثلاثة عدسات بدقة 12 ميجابيكسل بزاوية واسعة، وعدسة تليفوتوغرافي 13 ميجابيكسل واسعة للغاية ومستشعر ثالث 8 ميجابيكسل.

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يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3500 ميللي أمبير ويأتي مع نظام تشغيل Android 9.

أما هاتف LG Q60 فهو يحتوي على شاشة من نوع LCD بحجم 6.26 إنش، ويعمل بمعالج MediaTek Helio P22 يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 3 جيجابايت و 64 جيجابايت من السعة التخزينية.

تأتي الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات، الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

يضم الهاتف على بطارية بقوة 3500 ميللي أمبير ويدعم نظام تشغيل أندرويد Android 9.

يتوفر هاتف G8s ThinQ حاليا في الأسواق بسعر ٥٢٤ دولارا أمريكيا، أما هاتف LG Q60 فسيتوفر في الأسواق بتاريخ 1 أكتوبر بسعر ١٩١ دولارا أمريكيا.