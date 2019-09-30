احذر هذه الهواتف بدون واتساب

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
واتس اب
كتب
متابعات_الخليج 365
قرر شركة واتساب WhatsApp وقف الدعم النهائي لبعض الهواتف الذكية القديمة والتي تعمل على منصات أندرويد Android و iOS ابتداء من 1 فبراير/شباط ٢٠٢٠.
وبحسب موقع business today، ذكرت واتساب أنها ستوقف الدعم عن تلك الأجهزة لأنها لا تخطط للتطوير لهذه المنصات، حيث لن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وأوضحت واتساب أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بنظام تشغيل 2.3.7 وهواتف آيفون التي تعمل بنظامiOS 7 لن تدعم واتساب في فبراير/شباط من العام المقبل.
وذكرت واتساب أيضًا أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر مايكروسوفت Microsoft بعد 1 يوليو/تموز من عام 2019.
وقالت واتساب إن "القرار لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة وعددهم قليل جدا".
يعود السبب في ذلك إلى قيام واتساب بإضافة ميزات جديدة، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات حديثة من أنظمة Android و iOS أحدث.
وتشمل الميزات الجديدة تشغيل مقاطع الفيديو مباشرة داخل نافذة الدردشة، وتوثيق الحساب ببصمة الإصبع، وغير ذلك من المميزات.
يذكر أن شركة واتساب تعاونت مؤخرا مع الشرطة البريطانية لمشاركة رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
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