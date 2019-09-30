شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع مدني أبوظبي" يجري تجربة لربوت "اللوف 60" لمكافحة الحرائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:"الخليج" أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، تجربة للربوت "اللوف 60" لمكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد ، ويستخدم الربوت لإخماد أنواع من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق ومواقف السيارات المغلقة بتحريكه عن بعد .

وتمت التجربة في ميدان شركة جاهزية وذلك للوقوف على أفضل المنتجات والاجهزة من مختلف الصناعات التي تخدم عمل رجال الانقاذ والاطفاء.

وحضر التجربة اللواء الركن طيار على محمد مصلح الاحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والعميد محمد ابراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني ابوظبي والمختصين من الجهات المعنية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "دفاع مدني أبوظبي" يجري تجربة لربوت "اللوف 60" لمكافحة الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.