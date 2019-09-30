شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العقارية يتراجع عن الاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الاتحاد العقارية عن عدول رئيس مجلس الإدارة ناصر بن بطي بن عمير بن يوسف، عن استقالته من رئاسة المجلس.
وسيستمر ابن عمير في منصبه الحالي الذي يشغله منذ إبريل/نيسان 2017 حتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في إبريل العام القادم.
وجاء إعلان سحب الاستقالة في بيان أصدرته الشركة، بعدما أدى خبر الاستقالة إلى بعض البلبلة في السوق، واستدعى تحرك هيئة الأوراق المالية للتحقق والتدقيق.
وفي بيان الشركة المقتضب، رحب أحمد يوسف خوري عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بقرار سحب الاستقالة مؤكداً استمرار مجلس إدارة الشركة بقيادة ناصر بن بطي وفريق العمل في دفع عجلة تطوير أداء أعمال الشركة حسب جدول الأعمال المقرر.
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