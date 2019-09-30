شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحقق منجزات مدروسة في التنمية السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الإمارات تحقق منجزات متدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية تتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي، الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة التي تتم وفقاً لمراحل مدروسة من شأنها أن تسهم في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات، وتعمّق الولاء الوطني.قال عبد الرحمن العويس في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات، «وام»، إن اللجنة الوطنية للانتخابات، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تحرص على تعزيز الوعي لدى المواطنين بالإنجازات التي تتحقق في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني بالإمارات، مؤكداً أن الإمارات تسير بخطى ثابتة ومتدرجة نحو تعزيز المشاركة السياسية، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي.وحول انعكاسات قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي على العملية السياسية في الدولة، قال العويس: «بعد أن تكتمل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة، ستحقق المرأة الإماراتية سبقاً جديداً على المستويين الإقليمي والعالمي، بحصولها على نصف مقاعد المجلس، بفضل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ودعم أصحاب السمو حكام الإمارات، لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بما يعزز دورها في السلطة التشريعية ويحقق مرحلة جديدة في برنامج التمكين السياسي الهادف إلى تعزيز المشاركة السياسية لشعب الإمارات في عملية صنع القرار».وحول أثر برنامج التمكين السياسي في تطوير العملية الانتخابية والارتقاء بالحياة البرلمانية في الإمارات.. قال العويس إن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، في العام 2005 يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة، وأكبر إسهاماً، إضافة إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.وأضاف العويس: «لابد هنا من الوقوف على مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققت في العمل البرلماني لدولة الإمارات، وبما يسهم في تعزيز النموذج المتميز الذي تنتهجه في الارتقاء بالحياة البرلمانية، ويبرز حجم التطور والإنجازات الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مجال التنمية السياسية.. ففي العام 2006 تم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة، بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى».وتابع: «أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية بحيث أصبحت تعتمد من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016 وعلاوة على ذلك فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة قبل التصديق عليها».وأوضح العويس أنه في العام 2011 شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من «مئة» مضاعف إلى «ثلاثمئة» مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، من دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية.وأشار إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 شهدت زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة زيادة تصل إلى 66 % مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد الهيئات الانتخابية التي وصلت إلى 50.58% .وحول دور اللجنة الوطنية للانتخابات في تعزيز الوعي لدى الشباب بهذا الواجب الوطني، وتمكينهم من المشاركة السياسية، قال العويس إن الشباب يمثلون أكثر من 60% من أعضاء قوائم الهيئات الانتخابية للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.وحول دور اللجنة الوطنية للانتخابات في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة السياسية.. قال: لكل عضو هيئة انتخابية حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا ما توفرت فيه شروط الترشّح الدستورية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بما في ذلك أصحاب الهمم الذين تقدم لهم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات كل أدوات الدعم للقيام بدورهم الفاعل في المجتمع، والمساهمة في مسيرة التطور والإنجازات التي تحققها الإمارات في المجالات كافة.وأضاف أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تضمن لأعضاء الهيئات الانتخابية من أصحاب الهمم كل الحقوق التي تمكنهم من ممارسة دورهم في العملية الانتخابية.وتابع : «على مستوى الناخبين أيضاً تجيز المادة (38) من التعليمات التنفيذية لعضو الهيئة الانتخابية، أي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، أن يبدي رأيه شفاهية، وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب، أو لأحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة».وفي ما يخص عملية التصويت الإلكتروني ودورها في تطوير العملية الانتخابية.. قال إن نظام التصويت الإلكتروني في دولة الإمارات يعتمد كل الأساليب التي تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة، ودقيقة، وشفافة، كما أنه يعتمد أفضل التقنيات.وأكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة ومتدرجة نحو تعزيز المشاركة السياسية، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات.

(وام)