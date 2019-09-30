شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم طوق نجاة المؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد ياسين ومحمود محسن

تخصص جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، جزءاً من مواردها المادية لتدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم، ومواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في شتى المجالات، ويتم التدريب عبر استقطاب أفضل مراكز التدريب وأمهر المدربين، لرفع كفاءتهم وإنتاجيتهم، بما يضمن تطوير الخدمات وتماشيها مع توجهات دولة الإمارات التي تتطلع إلى الصدارة في مختلف القطاعات، وشتى المجالات.

كل ذلك ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع أسس التميز والابتكار، وشدد على أهمية تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتسخير الإمكانات المادية لتدريب وتطوير وتمكين الموظفين، والاستثمار في رأس المال البشري.

لولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تقول: تنفذ الهيئة دورات وبرامج لتدريب موظفي الحكومة الاتحادية، عبر شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، وطرحت مبادرة «معارف» أواخر عام 2013 لحصر أفضل مزودي خدمات التدريب في الإمارات، وفق معايير محددة، وإعداد قائمة بهم، وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على حاجة الجهات من التدريب وفق خططها السنوية، والتفاوض مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين في الحكومة الاتحادية لتقديم هذه البرامج والدورات بأسعار مخفضة، أو مجانية.

وأضافت، أن المبادرة أسهمت حتى نهاية العام الماضي في تدريب 30% من موظفي الحكومة الاتحادية الذين يزيد عددهم على 100 ألف موظف، ونظمت بالتعاون مع شركائها من مزودي خدمات التدريب المعتمدين، ضمن المبادرة 1600 دورة تدريبية مجانية ومشتركة، من ضمنها 406 دورات خلال العام الماضي.

وأوضحت أن «معارف» تضم 170 من شركائها بمجال التدريب، في حين يجري العمل على زيادة عدد الشركاء، حيث تلقت الهيئة 500 طلب من مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات، للانضمام إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة، وفق معايير طورت لتتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة، نحو رفع جودة الخدمات التدريبية في الجهات الاتحادية.

الارتقاء الوظيفي

فيما أكدت نهى الكسواني، من قسم الاتصال الحكومي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دور المؤسسة في الارتقاء بموظفيها، عبر الدورات والمنح الدراسية التي تقدمها بشكل مستمر، الأمر الذي أثر في قدرة الموظفين وكفاءتهم، خلال أدائهم المهام الوظيفية.

أما حمدان آل علي، موظف في إحدى الجهات الحكومية في دبي، فقال إنه عمل في جهات عدة بعد دخوله في عدد من الدورات والبرامج التدريبية التي وفرتها بعض الجهات بالمجان لتطوير مهارات الشباب الخريجين، مؤكداً أهمية تلك الدورات في صقل مهارات الشباب وتمكينهم من الأدوات الحديثة.

قاعدة بيانات

وذكرت حمدة المزروعي، من إدارة البحث الاجتماعي، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن حكومة دولة الإمارات سخرت التكنولوجيا، وأسست قاعدة بيانات، لتطوير الكوادر العاملة في المؤسسات، عبر دورات ممنهجة تعمل على صقل مهارات الموظف وتطوير قدراته، ولفتت إلى أن المؤسسة وفرت عدداً من الدورات التدريبية التي استفادت منها، لتطوير قدراتها المعرفية، خاصة توظيف الأدوات الحديثة في البحث الاجتماعي.

وقالت أمل آل علي، مديرة فرع التميز المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - قطاع المنافذ الجوية بدبي، إن الدولة وضعت خططاً مدروسة لدعم الموظفين وتمكنيهم من أدواتهم، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز على تنمية قدرات الموظفين وتطويرها، وامتلاكهم أدوات المعرفة.

تطوير الجانب المهني

تقول نوف إبراهيم بن رشيد، مهندسة معالجة في قسم الصرف الصحي ببلدية مدينة الشارقة: تولي البلدية تأهيل وتدريب موظفيها اهتماماً بالغاً للارتقاء بهم في المجالات كافة، وعلى المستوى الشخصي حظيت بالالتحاق ب15 دورة في مختلف المجالات، منها الدورات القيادية والإدارية، ودورات التخطيط الاستراتيجي، والدورات التخصصية والذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والأزمات، وكان الأكثر تأثيراً في مجال العمل دورة الذكاء الاصطناعي، حيث كان لها دور كبير في تطوير الجانب المهني لدى مهندسي محطة الصرف الصحي، برفع إنتاجية وكفاءة العمل تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية، وكان لدورة التخطيط الاستراتيجي، كذلك، بالغ الأثر، من حيث توفير الوقت والجهد، وتحسين الأداء.

مردود إيجابي

أما أحمد عبدالله الصالح، مهندس في قسم الصرف الصحي ببلدية مدينة الشارقة فيقول «عبر 7 دورات كانت استفادتي كبيرة جداً، فردياً أو عملياً، حيث توزعت الدورات بين دورات ارتبطت بمجالي العملي الهندسي، وتحديداً معالجة المياه، فقد استحدثت أساليب جديدة أتت بالفائدة الكبيرة على الدائرة والإمارة، فضلاً عن بعض الدورات الأخرى التي كان لها مردود إيجابي على الصعيد الشخصي، وأسهمت في حسن علاقاتي مع الموظفين، وتنظيم الوقت، وأخذ المبادرة في العمل والتطور، وتنوعت الدورات بين مجالات مختلفة، منها العملي الهندسي، ودورات تطويرية أخرى في تطوير الذات وسبل تحقيق النجاح المهني والإبداع والابتكار، وكانت أكثر الدورات تأثيراً معالجة مياه الصرف الصحي، لارتباطها الكبير بعملي في حكومة الشارقة، ودورة الابتكار في العمل الحكومي، لما لها من فائدة كبيرة على المستوى الفردي، حيث كانت ذات أهمية في كيفية الابتكار والتفكير لاستحداث طرق ومشاريع جديدة، وتسهم في رفع اسم البلدية، ولها الأثر الإيجابي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، كما أكسبتني الدورات مهارات متعددة تمثلت في تنظيم الوقت وترتيبه على شكل مراحل في حياتي اليومية.

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تميز وإبداع

أكدت أسماء علي الخضر، مديرة إدارة مساعدة لشؤون الموارد البشرية، بدائرة التخطيط والمساحة، حرص إدارة الخدمات المساندة، على تدريب موظفيها وصقل مهاراتهم الإدارية والمهنية، ما ينعكس إيجاباً على أداء الموظف في تقديم خدمات متميزة لموظفي الدائرة، وللمراجعين بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن الدائرة، نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري، دورات تدريبة في مختلف التخصصات المطلوبة لرفع مستوى ومهارة الموظفين، وتعمل على إلحاقهم بالبرامج التأهيلية في التميز والإبداع، والعلاقات العامة والاتصال، والبرامج القيادية والقانونية والمالية، وبرامج الموارد البشرية والتدريب وخدمة العملاء، ما شكل حالة جديدة وفريدة في تطور الأداء على المستويين الوظيفي والشخصي.

التنمية البشرية

أما فاطمة محمد بوغانم، مسؤولة تدريب بدائرة التخطيط والمساحة، فتؤكد أن الدورات وورش العمل التي تنظم لتدريب الموظفين هي أحد منافذ إكساب العاملين في المؤسسات للخبرات والمهارات غير المكتسبة عن طريق العمل، لما تضمه تلك الدورات من معلومات وحلقات عمل، يشرف عليها مجموعة متخصصة من المدربين والأخصائيين في مجال التنمية البشرية التي هي في الأساس أحد أركان تطوير العمل المؤسسي، فالعمل المؤسسي الناجح قائم على الكوادر البشرية الناجحة والمبدعة في مجالها، وكلما أتيحت الفرصة للموظفين لصقل مهاراتهم وتمكينهم في بيئة عمل مناسبة، حصدت المؤسسة إنتاجية نوعية وذات جودة عالية.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى كون تلك الدورات معرفية، فإنها تعد إحدى وسائل كسر الروتين اليومي لدى الموظفين من المهام المتسلسلة والمتكررة التي يؤدونها طوال فترة عملهم، وهي فرصة لإفراغ الطاقات السلبية، وإكسابهم أخرى إيجابية يجنى ثمارها مستقبلاً.

تحسين الأداء

أما عدنان عباس، رئيس شعبة الرقابة والتدقيق بدائرة التخطيط والمساحة، فذكر أن الدورات التدريبية التي حصل عليها هو وزملاؤه في العمل في مجالات متنوعة ومتخصصة في تطوير الأداء الوظيفي، أسهمت بشكل مباشر وكبير في تحسين الأداء ونقل الخبرات اللازمة للقيام بالمهام الوظيفية بشكل متميز ومواكب للتطورات المحيطة ببيئة العمل.

وأكدت أمل محمد السلمان، مسؤولة التدريب بدائرة التخطيط والمساحة، أهمية التدريب المتواصل في رفع مستوى الموظفين ومواكبة التطورات المحيطة، خاصة المرتبطة بخدمة المتعاملين، مشيرة إلى التطور المتسارع في هذا المجال، وحتمية مواكبته بتوفير الدورات التدريبية في مختلف التخصصات بالدائرة.

الطاير: القرارات تؤكد تصدر المواطن الأولويات







أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القرارات العشرة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم ملف التوطين في الدولة، دليل جديد على أن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن على رأس قائمة أولوياتها وتسخر كافة السبل لتوفر له جميع مقومات الحياة الكريمة.

وأضاف: نعمل في الهيئة، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث نضع التوطين في جوهر خطة الهيئة الاستراتيجية.

وقال: قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في توطين الوظائف وفق استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، وتبلغ نسبة التوطين في الهيئة 86.67% في الإدارة العليا، وبعد أن كان عدد المواطنين في الهيئة محدوداً في تسعينيات القرن الماضي، لدينا حالياً 3200 مواطن ومواطنة في مختلف مجالات وتخصصات الهيئة.