"أنصار الله" تعلن الإفراج عن 350 أسيرا بينهم 3 سعوديين

© AP Photo / Amr Nabil

وقال مرتضى، في مؤتمر صحفي من صنعاء، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، صباح اليوم الاثنين: "هذه المبادرة تضم الإفراج عن 350 أسيرا، وتندرج ضمن تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى، ولهذا سنقوم بتنفيذها اليوم تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف: "حرصنا على أن يكون من ضمن هذه المبادرة عن كافة الأسرى الناجين من سجن ذمار الذي استهدفه طيران العدوان في بداية الشهر الجاري، بينهم 3 سعوديين".

ولفت رئيس لجنة الأسرى، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف تتولى نقل الأسرى السعوديين المفرج معه إلى بلادهم.

واستهدف طيران التحالف الذي تقوده الرياض، أحد المقرات التي وصفها بأنها "هدف عسكري مشروع" مطلع الشهر الجاري، فيما تبين لاحقا أنها مركز لاحتجاز الأسرى.

Advertisements

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت أوائل الشهر الجاري مقتل نحو 130 شخصا في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على مركز اعتقال تابع للحوثيين في محافظة ذمار اليمنية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.