استنفار في جازان... السعودية تحذر من الأيام السبعة المقبلة

ونشرت صحيفة "الوطن" السعودية تقريرا حول سوء الأحوال الجوية في منطقة جازان، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، والمتوقع أن تستمر للأيام السبعة المقبلة.

وأرجع الراصد الجوي في المنطقة، علي مشهور، ذلك الأمر إلى اندفاع مد رطوبي جنوب غربي المملكة.

​وأوضحت الصحيفة السعودية أن الأمطار في جازان، تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الطرق والشوارع وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وأصدرت البلديات والكهرباء والدفاع المدني والمرور، حالة الاستنفار التامة، تحسبا لأي أحداث طارئة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الطرق والشوارع.

وقطع سيل "وادي جندلة" الطريق المؤدي للقرية، وباشرت فرقة صيانة طرق عسير الموقع لفتح طريق للأهالي، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

​ووردت تنبيهات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي أشارت إلى تعرض جازان لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار رعدية.

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وأرجعت الأرصاد ذلك إلى وصول الإعصار "هيكا" إلى منطقة جازان، الذي سبق وضرب سلطنة عمان قبل أيام ماضية.

ومن المتوقع أن تتأثر محافظات التهامية بشكل خاص في جازان بالإعصار.

وأوضح التقرير أن المحافظات التي ستتأثر بـ"هيكا"، ستكون أبو عريش، والعارضة، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، ولكن محافظتي أبو عريش والعارضة ستكون الحالة فيها هي الأسوأ على الإطلاق، حيث ستشهد صواعق رعدية وأمطار قد تصل إلى "حبات البرد"، وأمطار قد يبلغ نسبتها ما بين 30 إلى 50 ميلليمتر.

​دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والذي يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار رعدية.

وطالبت المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.