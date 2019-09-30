أول تعليق من إيران على وساطة لحل الأزمة مع السعودية

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "دائما هناك فرصة بحل الخلافات عن طريق الحوار، وهناك العديد من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياض"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف موسوي: "إيران أعلنت أنها ترحب بهذه المبادرات وجاهزة لأخذها على محمل الجد، لكن الطرف المقابل يبني على أوهام فارغة ولا يقبل هذه المبادرات".

وتابع: "لا نريد الحرب للمنطقة، ونأمل أن لا تقع أي حرب فيها"، لافتا: "حماية المنطقة تكون من خلال دولها ودون أي تدخل أجنبي".

وكشفت تقارير صحفية، الأسبوع الماضي، عن قيام العراق بتحرك يهدف إلى تقديم مبادرة للوساطة بين الرياض وطهران، وأشارت التقارير إلى أن الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع قادة إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد.

كما كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبا منه التواصل مع الرئيس الإيراني من أجل التهدئة في الخليج.