لأول مرة منذ 6 سنوات... المعبر الحدودي بين سوريا والعراق على وشك الافتتاح

البوكمال - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من على الحدود السورية العراقية، بأن افتتاح المعبر مقرر على الساعة 12 من ظهر اليوم، مضيفا أن المعبر سيفتح أمام السيارات المدنية والشاحنات، وأوضح المراسل أن الافتتاح سيتم بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

facebook/Basra

ويتشارك البلدان في ثلاثة معابر رئيسية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، وهي "القائم" من الجانب العراقي، الذي يقابله "البوكمال" من الجانب السوري، و"الوليد" من جانب العراق، ويقابله "التنف" على الجانب السوري، ومعبر "ربيعة" من الجانب العراقي، والذي يقابله "اليعربية" في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المعابر الثلاثة أغلقت بين عامي 2013 و 2014 بعد سيطرة "داعش" عليها.

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وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي، قد أعلن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق،على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاثنين المقبل، وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع). وأكد العقابي في بيان له تلقته"واع"، "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وايضا للتبادل التجاري".

يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2017. وتأجلت إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت، شهر مارس/ آذار الماضي، عن تهيئة معبر القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.