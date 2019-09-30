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دبي، الإمارات العربية المتحدة – 29 سبتمبر 2019: صرحت سيتوفر هاتف HONOR 20 PRO باللون الأبيض الثلجي الجديد، حيث أكدت الشركة بأنه مستوحى من بحيرة جوكولسارتون الجليدية في أيسلندا.
© layalina قريباً في الشرق الأوسط – HONOR 20 PRO الجديدة باللون الأبيض الثلجي
ويتميز هذا الإصدار الجديد من HONOR 20 PRO باللون الأبيض الثلجي، المجهز بأول تصميم ثلاثي الأبعاد ديناميكي في العالم، بروعة جمال البحيرة الجليدية حيث يشابهها عندما تتألق وتعكس كل جميل حولها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن EMUI 10.0 / Magic UI 3.0 (النسخة التجريبية) الجديدة ستكون متاحة في الربع الرابع للتطبيق وسيتم ترقيتها من خلال HOTA . ومع هذه الترقية، سوف يستمتع المستخدمون بتصميم Morandi Palette الجديد لواجهة المستخدم، الذي يوفر مجموعة واسعة من لوحات الألوان الأنيقة والهادئة.
وأكدت HONOR بأنه سيأتي HONOR 20 PRO الجديد كلياً باللون الأبيض الثلجي إلى منطقة الشرق الأوسط في بداية شهر أكتوبر. انتهى-
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ملاحظات للمحررين
نبذة عن ’هونر‘
تعتبر ’هونر‘ علامةً إلكترونيةً رائدة للهواتف الذكية. وتأسست العلامة بهدف تلبية احتياجات أولئك الذين تشكل التقنيات الرقمية جزءاً أصيلاً من حياتهم، وذلك عبر تقديم منتجات محسنة قائمة على الإنترنت من شأنها إتاحة تجارب منقطعة النظير للمستخدمين، وتكون مصدر إلهام ودعم للارتقاء بإبداعات الشباب وتمكينهم من بلوغ أحلامهم. ورسخت ’هونر‘ مكانتها الرائدة عبر استعراض جرأتها في الإقدام على ما يتجاوز حدود المألوف والمعروف، واتخاذ الخطوات المطلوبة لإطلاق أحدث التقنيات والابتكارات لصالح خدمة عملائها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.