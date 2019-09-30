دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي يوتيوب ميوزيك .. جديد نظام التشغيل لأندرويد 10 تلقائياً

أصبح الآن تطبيق يوتيوب ميوزيك تطبيق الموسيقى الرسمى لنظام أندرويد، وذلك بقرار من شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل.

وعززت جوجل تطبيق البثّ الموسيقي المباشر يوتيوب ميوزيك في سوق خدمات البثّ الموسيقي مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك وتيدال؛ حيث تمّت إضافته كأحد المكونات الافتراضية مع نظام تشغيل الهواتف الذكية أندوريد10 الذي تطوره جوجل.

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