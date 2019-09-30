مصر.. إحالة المتهمين في قضية الطفلة جنة للمحاكمة

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وذكر بيان لمكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن انفصال والدي الطفلة وشقيقتها أماني وأن جدتهما هي من تتولى حضانتهما لفقدان والدتهما الإبصار.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال الشهود حقيقة دأب الجدة التعدي على الطفلتين بالضرب والحرق.
كما أكدت تقارير الطب الشرعي إصابة الطفلة جنة بحروق من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق عفتها وكدمات نتيجة تقييدها بقوة وأن تلك الإصابات جرت على فترات زمنية متباعدة ما يؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب وأن وفاتها تعزى لتلك الإصابات ومضاعفاتها.
بينما ثبت للأطباء الشرعيين إصابة شقيقتها بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها نتيجة ضربها بمواد صلبة واعترفت الجدة بضربهما وحرقهما باستخدام أدوات صلبة بزعم تربيتهما.
وأمرت النيابة بإيداع الطفلة أماني بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية.
وأوضح البيان عدم صحة ما أثير بشأن تعرض الطفلتين لأي اعتداء جنسي حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين من أي اعتداءات جنسية.
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