راغب علامة يفتح النار على الفاسدين في الحكومة اللبنانية: «الجوع لن يرحم»

دبي - بواسطة محمد فارس فتح الفنان اللبناني راغب علامة النار على الفاسدين والسارقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بلبنان، مطالبًا بوقف الاستهتار بالناس لأن الجوع لن يرحم أحدًا.

وكتب «علامة» تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «يا أهل الحكم في لبنان، ارفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الأوان، طبقوا قانون من أين لك هذا.. كفاكم استهتارًا بالناس الطيبة.. أنصحكم قبل فوات الأوان.. الناس لم تعد تحتمل.. الجوع لن يرحم أحدًا». © المصري اليوم راغب علامة