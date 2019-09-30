الأردن وتركيا توقعان اتفاقية إطارية بدلا من التبادل التجاري

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وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "الاتفاقية الإطارية" بمثابة مدخل يتم من خلاله التفاوض للتوصل الى تفاهمات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إلا أن الاتفاقية بحسب صحيفة الغد الأردنية لا تتضمن أي التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضلية للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن الأردن سيتعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والاتفاقيات بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يخدم الصناعة الوطنية ويضمن عدم التغول عليها او منافستها في السوق المحلي الأردني بشكل غير عادل.
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل تراجعت الواردات الأردنية من تركيا في ذات الفترة بنسبة 28.7 % بالمقارنة للعام الماضي.
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مقدم من سكاي نيوز
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الأردن.. إضراب المعلمين تحت مطرقة القضاء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.