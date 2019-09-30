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الرئيس اللبنانى يلتقى مسؤولاً أممياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم، فى القصر الرئاسى فى بعبدا المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيتش.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، جرى خلال اللقاء التداول فى مجمل الأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة إلى عرض الوضع فى الجنوب وعمل القوات الدولية.

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