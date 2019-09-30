شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يهنئ رئيس نيجيريا بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، برقية تهنئة للرئيس محمد بخارى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس النيجيرى، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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