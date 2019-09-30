شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل وزراء خارجية الإمارات والبحرين وسلطنة عمان فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بمقر إقامته فى نيويورك.

واستقبل أمير الكويت، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين ويوسف بن علوى بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان.

واطمئن الشيخ عبد الله بن زايد، والشيخ خالد بن أحمد، ويوسف بن علوى، على صحة أمير الكويت، ونتائج الفحوصات الطيبة، التى تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

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وأعرب الأمير صباح، عن تقديره لهذه المبادرة الأخوية التى تجسد عمق العلاقات الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجى.