شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا الوسطى تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أنه أصبح بإمكان مواطنى دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من 8 أكتوبر 2019.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، بالنسبة لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية تمنح لهم تأشيرة عند الوصول وذلك عند تقديم وثيقة تبرر غرض زيارتهم، ودفع رسوم التأشيرة للحصول على فترة إقامة على أراضيها لمدة أقصاها 90 يوما.
يأتى ذلك بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والتى تم توقيعها فى 8 سبتمبر 2019 فى مدينة أبوظبي حيث وقعها عن حكومة دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وعن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبوتيمون- وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج وأصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما.
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