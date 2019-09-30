شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الأمطار الرعدية فى السعودية وحار فى البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء وهطول أمطار رعدية فى أماكن أخرى.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة، السرعة 08 - 28 كم/ساعة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة ، خلال ساعات الليل.

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درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 44° والصغرى 25°.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع اليوم الاثنين، فى مملكة البحرين، سيكون رطبًا ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا خلال فترة ما بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 40 مْ، و الصغرى 29 مْ، الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 20%.

سلطنة عمان

توقعت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع فرص لأمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة المساء.